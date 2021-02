Artiklen: Den første klinik for børn med corona-senfølger er på vej

Ifølge TV2 er Region Midtjylland ved at oprette en klinik for unge under 18 år med senfølger efter corona.

Landets første klinik for børn med senfølger efter corona er på vej i Midtjylland. Den kommer til at ligge på Aarhus Universitetshospital, skriver TV2.

Her vil man samle viden om senfølgerne hos få medarbejdere. Det skal være med til at sikre, at man lærer mere om den nye tilstand.

Det fortæller Klaus Birkelund Johansen, der er overlæge på hospitalet og formand for Dansk Pædiatrisk Selskab.

- En af grundene til, at vi gerne vil have patienterne på relativt få hænder, er, at vi så kan se mønstre og derved finde en god behandling, siger han til TV2.

Det findes ikke en officiel diagnose for unge med senfølger efter covid-19 endnu. Myndighederne har ifølge TV2 heller ikke et samlet overblik over, hvor mange børn og unge som lider af det.