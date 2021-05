Den femte mand i trafikmafiaen

Han blev kendt som værende en del af den danske "trafikmafia" og blev beskyldt for at plastre Jylland til med asfalt.

Helge Mortensen blev født i 1941 i Fraugde, en lille landsby tæt på Odense.

Allerede som 14-årig trak Mortensen i arbejdstøjet, hvor han arbejdede som landbrugsmedhjælper i nogle år.

Som 19-årig skiftede Helge Mortensen Fyn ud med Jylland, hvor han havde fået job som telefonmontør ved Jysk Telefon.

Karrieren i den socialdemokratiske bevægelse begyndte i 1962, da Helge Mortensen blev formand for ungdomspartiet i Vejle. Senere blev han den lokale partiformand. En post, han også fik i Esbjerg.

I 1971 blev han formand for "Jydsk Teleteknikerforbund".

Mortensen fik smag for det politiske og kom ind på den helt landsdækkende scene, da han i 1984 blev valgt ind i Folketinget for Socialdemokratiet.

Her blev han hurtigt partiets trafikordfører og blev en del af den jyske trafikmafia, hvor han sammen med Svend Heiselberg (V), Kaj Ikast (K), Arne Melchior (CD) og J.K. Hansen (S) gennemførte flere planer om motorvejsbyggeri i Jylland.

Da Poul Nyrup Rasmussen skulle danne sin første regering i 1993, var det først Ritt Bjerregaard, der blev tilbudt posten som trafikminister. Men hun takkede nej.

Så kom buddet til Helge Mortensen, der sagde ja til udfordringen, som blandt andet talte planerne om en broforbindelse til Sverige.

Mortensen havde dog kun posten i knap et år. Han blev ramt af en blodprop i hjertet og fik derefter et mindre stressende job som minister for kommunikation og turisme.

Mortensen forlod Folketinget i 2005 og sad efterfølgende et år i byrådet i Esbjerg. Han kunne give pladsen i Folketinget og sin opstillingskreds videre til sin søn Kim, der var forstander på Esbjergs Højskole.

Tiden efter har Helge Mortensen blandt andet brugt på hus, have, sine mange børnebørn og læsning af biografier og bøger om historie.