Den driftssikre arvtager

Og han overtog rattet midt i Apples mest succesrige periode nogensinde, hvor et buldrende salg af iPhones, iPads, musik og software havde gjort selskabet til det mest værdifulde i verden.

Men når Tim Cook søndag den 1. november fylder 60 år, er der næppe mange, der vil driste sig til at beskrive ham som en skuffelse. Tværtimod.

Under hans ledelse har Apple nemlig nydt ni år med fortsat fænomenal fremgang. Omsætningen ligger på svimlende 1700 milliarder kroner om året, og aktiekursen er syv gange så høj som dengang.

Verden kan tilsyneladende ikke få nok af Apples iPhones, iPads og andre gadgets. Og under Tim Cook er der også kommet en større spredning i indtjeningen, som nu i stigende grad kommer fra for eksempel apps og musik.

Og mens Steve Jobs anses som den store kreatør, har Tim Cook fået æren for at strømline Apples indkøb, produktion og drift, inden han overtog topposten.

Oprindeligt stammer Tim Cook fra den amerikanske delstat Alabama, han er søn af en skibsværftsarbejder og en apoteker, og han studerede på Auburn University i hjemstaten.

Han fik først arbejde i IBM og var derefter i to andre it-firmaer, inden han blev headhuntet af Steve Jobs i 1998.

- Bare fem minutter inde i jobsamtalen med Steve havde jeg lyst til at kaste al forsigtighed og logik over bord og skifte til Apple.

- Min intuition vidste allerede, at det var en unik mulighed for at arbejde for det kreative geni og være med på det ledelseshold, der kunne genrejse et stort amerikansk firma, sagde Tim Cook om beslutningen i 2010.

To årtier senere har han næppe haft grund til at fortryde.

Uden for arbejdet værner Tim Cook om sit privatliv. Men i 2014 valgte han at stå frem som homoseksuel som den første i toppen af USA's erhvervsliv.

Han ville gerne være et forbillede for unge amerikanere, der kæmpede med usikkerhed og mobning på grund af deres seksualitet, forklarede han.

Han har så vidt vides ingen partner eller børn, så hans betragtelige formue - han rundede i år 1 milliard dollar - har han lovet at donere til velgørenhed. Dog fratrukket udgifterne til hans nevøs collegeuddannelse.