Den danske vaccineplan risikerer endnu en forsinkelse

Det vurderer chefanalytiker Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank, der følger udrulningen af vacciner tæt.

Vurderingen kommer, efter at en tysk delstatsminister tirsdag udtalte, at vaccinen fra CureVac tidligst kommer i august og ikke juli, som Sundhedsstyrelsen forventer. Det er ikke bekræftet fra CureVac selv.

- Hvis den først kommer i august, vil det betyde, at vi nok bliver en uge senere færdige end den nuværende plan.

- Det bliver ikke en større forsinkelse, fordi vi er kommet længere med vaccinationsplanen og i forvejen har nedjusteret forventningerne til CureVacs vacciner rigtig meget, siger han.

Ifølge Sundhedsstyrelsens vaccinekalender ventes den danske befolkning at være færdigvaccineret 12. september.

Den dato kan altså blive skubbet omkring en uge, hvis CureVac først kommer i august, og Pfizer og Moderna leverer som forventet.

I øjeblikket er Sundhedsstyrelsens forventning, at de første CureVac-vacciner kommer i juli, og at der vil være omkring 40.000-70.000 om ugen.

Det vil sige op mod 280.000 CureVac-doser i juli, hvilket ifølge Mikael Olai Milhøj svarer til, hvad Pfizer/BioNTech leverer på en uge.

- Derfor bliver konsekvenserne af en eventuel forsinkelse til at overse i denne omgang, men det er jo ikke første forsinkelse fra CureVac, så samlet set har det, at CureVac ikke er blevet færdige, betydet, at slutdatoen for vaccinationer er blevet rykket flere gange, siger han.

CureVac er ved at afrunde sit afsluttende forsøg med vaccinen og har endnu ikke sendt den til godkendelse hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Oprindeligt var forventningen i januar, at alle i Danmark kunne være færdigvaccinerede 27. juni, men siden er datoen blevet skubbet mange gange.

Det skyldes, at der ikke er kommet så mange vacciner som ventet, og at Sundhedsstyrelsen besluttede at skrotte både AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaccinen fra det generelle vaccinationsprogram.