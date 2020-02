Den danske eventyrer og opdagelsesrejsende Jens Bjerre er død

Den danske opdagelsesrejsende, forfatter og filmmand Jens Bjerre er død.

Det bekræfter formanden for Eventyrernes Klub, Bjørn Harvig, over for Ekstra Bladet.

Han døde i en alder af 98 år.

- Det er med rigtig stor sorg, at Jens Bjerre er gået bort, for han har om nogen været en inspiration for flere generationer af danske rejsende og eventyrere og i særdeleshed også for alle klubkammerater, siger Bjørn Harvig til Ekstra Bladet.