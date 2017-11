Den danske energibranche dumper klimaindeks

- Vi står knusende stærkt, internationalt set. Der er stor respekt om danske erfaringer, og vi har et utal af udenlandske besøg i Danmark hvert år. Folk kommer for at se dansk energiteknologi anvendt i vores energisystem, siger han.

Det er misvisende, når Danmark kurer nedad i et nyt indeks fra tyske Germanwatch over landes indsats på klima- og energiområdet. Det mener Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Danmark er røget fra en plads som nummer 13 ned til nummer 17 på Germanwatchs årlige liste. Det skyldes blandt andet en aflyst udfasning af kul i kraftsektoren og manglende danske CO2-mål for 2030.

- Vores driftserfaringer er i høj grad præget af en høj integration af vedvarende energi i energisystemet, siger Troels Ranis, som også fremhæver regeringens eksportstrategi for grøn energi tidligere på året.

Danmark har taget en af de tungeste byrder i EU's interne fordeling af CO2-nedskæringer inden for boliger, transport og landbrug i 2030, tilføjer han.

- Og så ser vi frem til regeringens udspil til ny energiaftale og en klimaplan, siger Troels Ranis.

Lars Aagaard, adm. direktør i brancheforeningen Dansk Energi, kalder Germanwatchs rangliste "plat".

- Miljø-ngo'er skulle generelt holde sig for gode til sådan noget. Og særligt en tysk organisation burde vide, at vi i EU fører fælles klimapolitik, og at Danmark har fået et af de skrappeste reduktionsmål, siger han.

Opgaven skal løses ved, at vi udfaser de fossile brændsler samt biler med forbrændingsmotor, tilføjer Lars Aagaard.

- Det er de to steder, vi har en opgave at løfte, og det reflekterer Germanwatch-rapporten ikke. Derfor synes jeg ikke, man skal tillægge den nogen vægt, siger Dansk Energis direktør.

Han understreger, at det ikke er ensbetydende med at blåstemple regeringens klimapolitik: - Juryen voterer stadig. Jeg venter på at se, hvordan den vil løse opgaven, siger Lars Aagaard.