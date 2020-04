Den bløde bisse på toppen af Forsvaret

Ydmyg over for sin gerning, måske?

Der er ikke umiddelbart meget bisse over Bjørn Bisserup.

Men Bjørn Bisserups furede ansigt er skægløst.

Og trods sine 44 år i uniform har han med undtagelse af en fredelig smuttur til Cypern for FN aldrig været udsendt på en international mission.

Han har aldrig ført sine mænd i krig. Aldrig trykket sig bag en kampvogn med fjender lurende på et riffelskuds afstand.

Det gjorde - sammen med det faktum, at han kom fra spareknivsstillingen som koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriets Departement - at han ved sin tiltrædelse som forsvarschef i 2017 af flere blev kaldt "skrivebordsgeneralen".

Et medie kaldte ham også "djøf'er i uniform".

Skulle nogen nu tænke, at manden måske er endt på en forkert hylde i Forsvaret, kan man dog roligt tænke om igen.

Bjørn Bisserups hjerte har banket for Forsvaret siden han var 16 år. Her kom den unge amagerdreng under den kolde krig ind i Hæren og blev konstabel, før turen gik videre til sergentskolen.

Han har gennem årene ledet mange, men selv husker han med særlig glæde sin tid som bataljonschef i Livgarden, hvor han havde ansvar for 500-600 soldater.

- Det var ubetinget den bedste tid i min karriere. Hvis man spørger min hustru, ville hun sige, at jeg altid var glad. Det var de bedste år, jeg har haft, har Bjørn Bisserup sagt til Berlingske.

Han understreger dog, at han også er meget glad for sin nuværende toppost.

I denne har det hele dog ikke været ned ad bakke.

Bisserup kom i klemme, da forsvarsmediet Olfi forrige år fik snuset op, at den daværende hærchef, H.C. Mathiesen, havde brugt sin position til at fremme sin kæreste karriere i Forsvaret.

Bisserup afviste og ville i første omgang end ikke undersøge påstanden.

Men der viste sig at være kød på sagen, og forsvarschefen måtte beklage sin håndtering og valgte at smide hærchefen på porten.

Senere kom det frem, at Bjørn Bisserup også selv var mistænkt for nepotisme, da han havde ændret på nogle regler, der bevirkede, at hans egen søn kom ind på Hærens Officerskole.

En undersøgelse frikendte dog forsvarschefen. Men han fik en næse for ikke at gøre opmærksom på, at hans søn var blandt dem, der fik adgang til skolen som en indirekte konsekvens af hans beslutning.

Sønnen har siden forladt Hæren, og er nu civilt ansat ligesom Bjørn Bisserups to andre børn.