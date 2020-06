Den blegede blondine med den dybe røst

Den normalt mediesky og meget private Eva Dahlgren sprang i midten af 1990'erne ud og blev par med den tidligere model og nuværende kendte smykkekunstner Efva Attling.

Det gjorde dem med ét slag til Sveriges førende celebrity lipstick lesbians.

Mange år inden havde Eva Dahlgren dog for længst selv etableret sig som en ener i svensk og skandinavisk musik.

I et land fyldt med gode sangerinder er hun blandt de mest anerkendte kvindelige solister gennem de seneste 30 år med et dedikeret publikum i hele Skandinavien.

Men aldrig bange for nye veje uden skelen til andres forventninger.

- Jeg kan til enhver tid lave en Eva Dahlgren-plade, som folk gerne vil have den. Det er bare ikke så interessant for mig selv mere, sagde Dahlgren under et af sine musikalske sporskifter.

Hun lagde ellers ud morderligt mainstream som purung i det svenske Melodi Grand Prix. Men med sine efterfølgende albums - ikke mindst "Ung og Stolt" i 1987 - skabte hun en platform som tænk- og følsom sangskriver med sin karakteristiske dybe stemme.

Populariteten eksploderede i 1991 med "En blekt blondins hjärta" solgt i en halv million skiver og med fem gange platin. Pladen høstede samtidig Grammypriser for bedste kunstner, album, komponist, bedste sang og bedste kvindelige sanger. Siden har svenskernes hofsangerinde ikke set sig tilbage.

I 1993 stod hun bag en storslået koncert med symfoniorkester på Stockholms Centalstation. Koncerten førte til det ambitiøse og pompøse symfoniske album "Jag vil se min älskade komme från det vilda".

Hun har optrådt sammen med stort set alle førende svenske kunstnere. Undervejs har hun også udgivet børnebøger samt en selvbiografisk bog om kreativitet.

Eva Dahlgren kommer med et nyt album "Evalution" - hendes 15. - efter sommer. Samtidig er hun aktuel med podcastserien "Doubletrouble", hvor hun taler om netop inspiration og kreativitet med ægtemagen Efva Attling.