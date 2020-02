Den berømte datter kan selv

Hun var teenager, da hendes far var USA's præsident, så hun kender Det Hvide Hus ud og ind.

Og hun var en voksen kvinde, da hendes mor var amerikanernes udenrigsminister, og da moren forgæves forsøgte at vinde præsidentvalget i 2016.

Men datteren er mere end et vedhæng for de to tidligere toppolitikere.

Chelsea Clinton fylder den 27. februar 40 år, og hun har skabt sin egen karriere.

En karriere, der måske er skubbet på vej af berømmelsen, men også en karriere, der kræver evner.

Hun har skrevet flere børnebøger, og der er endnu en på vej i marts.

Den har hun i øvrigt skrevet sammen med sin mor. De to udgav i oktober sidste år også en bog sammen, "The Book of Gutsy Women", der handler om modige kvinder, man kan lære af.

Hun har læst historie på Stanford University, og på Oxford University i Storbritannien har hun studeret internationale forhold.

Hun har arbejdet som konsulent hos McKinsey & Company i New York, hvor hun bor og sidder i flere bestyrelser.

Hun har også arbejdet for tv-stationen NBC i en periode.

I januar skrev amerikanske medier, at hun har en formue på ni millioner dollar. Det er omkring 60 millioner kroner.

Hun har en fremtrædende rolle i Clinton Foundation, der arbejder for at fremme en række sager i USA og globalt, herunder sundhed og et bedre klima.

Der er og har også været spekulationer om, hvorvidt hun vil træde i sine berømte forældres fodspor og blive politiker.

Og det vil hun ... måske.

I oktober 2019 blev hun interviewet på tv-stationen ABC, og da blev hun spurgt, om hun stiller op til valget i 2020, hvor der er præsidentvalg og kongresvalg. Det svarede hun nej til.

Hun blev spurgt, om hun stiller op senere.

- Jeg ved det ikke, men lige nu er svaret nej.

Chelsea Clinton er gift og har tre børn.