Demonstranter har kastet flere kanonslag under corona-demo

Gruppen Men in Black afholder demonstration i Århus lørdag. Demonstrationen er rettet imod coronarestriktioner.

Gruppen Men in Black demonstrerer i Aarhus for at vise utilfredshed med restriktioner. Kanonslag er kastet.