Demensramte beder om hjælp med nyt symbol på tøjet

Initiativet er taget af Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark, der er et nationalt samarbejde mellem 12 organisationer, blandt andet Alzheimerforeningen.

- Demens er en usynlig lidelse. Vi kan ikke se, at et menneske har demens. Men derfor kan personen godt have udfordringer, siger sekretariatsleder Lone Harlev.

90.000 danskere lever med demens. Symbolet er et frivilligt tilbud til personer med let til moderat demens, som færdes i det offentlige rum.

- Symbolet kan bæres synligt som en nål på jakken eller lidt mere diskret som et klistermærke på dankortet eksempelvis, siger Lone Harlev.

Idéen udspringer fra målgruppen selv.

- Når man er ramt af demens, kan man have brug for at signalere til omverdenen, at de skal tage et særligt hensyn.

- For eksempel hvis man står i kassekøen i supermarkedet eller over for chaufføren på den bus, man skal med, siger Lone Harlev.

Ved at bære symbolet kan man ifølge sekretariatslederen signalere, at man har brug for hjælp, lidt ekstra plads eller bare ekstra tålmodighed hos andre.

Det er ikke kun ældre personer, der kan blive ramt af demens. Det kan yngre personer også.

- Vi ser også 55-årige, der bliver ramt af demens. Når de står i køen til Netto, er folk ikke så tilbøjelige til at udvise tålmodighed over for dem på samme måde som over for en person på 85, siger Lone Harlev.

Spørgsmål: Kan det også betyde, at man ved at bære symbolet udsætter sig for en risiko for at blive udnyttet af andre?

- Vi har selvfølgelig været i dialog med eksempelvis Dansk Blindesamfund og andre organisationer, der også har en markør. Men der er intet, der tyder på en øget sårbarhed, hvis man har sådan et symbol.

- Men det er også værd at bemærke, at det er beregnet til personer med let til moderat demens, som begår sig i samfundet.

- De er også ressourcestærke og kan som udgangspunkt tage vare på sig selv. Men indimellem bliver de lidt væk for sig selv, fordi hjernen driller, siger Lone Harlev.

Man kan bestille det nye symbol via demenskoordinatorer i sin hjemkommune eller via hjemmesiden demensvenligtdanmark.dk.

Initiativet lanceres i denne uge, som er den årlige nationale demensuge.