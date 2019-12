Dem mistede vi i 2019

En række fyrtårne inden for kultur, erhvervsliv og sport gik bort i 2019. Nogle af dem alt for tidligt.

Danmarks mest kendte købmand Lars Larsen løftede sig selv fra en fattig barndom til selvskabt dansk milliardær, men forblev folkelig som en træsko. Ikoniseringen i tv-reklamer af brandet "Lars Larsen" og "Jysk" borgede for snusfornuft. Hvor man samler hver en bøjet clips op og genbruger den. Efter blot fem år havde Larsen 40 butikker. Det, der startede med prisbillige puder til danskerne, tog snart fart som et globalt og i dag fortsat familieejet imperium med nu 2800 butikker i 52 lande.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her