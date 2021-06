Delta-variant vinder frem mens Danmark åbner mere

Alligevel mener myndighederne, at det er forsvarligt at åbne landet. Det siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri.

Hun anerkender dog, at der kan komme flere smittede.

- Teoretisk set ja, men så er der andre ting, der er med os, årstiden og vejret og så videre. Så de ting kan opveje hinanden. Vi følger situationen tæt og overvejer hele tiden situationen, siger hun på et pressemøde tirsdag formiddag.

Fra lørdag den 26. juni kan man blandt andet rejse ind i Danmark fra andre EU- og Schengenlande uden at skulle testes eller gå isolation ved indrejse.

Foreløbig er 235 borgere blevet smittet med den langt mere smitsomme Delta-variant af coronavirus.

- Den er mere smitsom end Alpha-varianten. Vi forventer, at den bliver den dominerende variant i Danmark på et tidspunkt, siger hun.

Hun fortæller, at alle skal bidrage til at holde smitten nede ved at lade sig teste, hvis de har symptomer.

- Vores strategi er at forsinke eller forhale processen, så vi får vaccineret flest mulige danskere.

- Jo mere, vi kan forhale processen, så flest muligt har fået andet stik, jo bedre. De vacciner, vi har i Danmark, er ret effektive, siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri.

- Jo flere mennesker, jo større sandsynlighed for, at Delta-varianten spreder sig, siger direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til risikoen ved arrangementer i forbindelse med EM-slutrunden.

Hun fortæller, at hvis der konstateres smitte med Delta-varianten til et fodboldarrangement, vil Styrelsen for Patientsikkerhed bede dem, der har været til stede, om at lade sig teste.

Lørdag 19. juni var 215 borgere registreret smittet med Delta-varianten. 1. april blev den første person i Danmark testet positiv for Delta-varianten, der først blev opdaget i Indien.

WHO udtalte lørdag, at de forventer, at Delta-varianten er på vej til at blive den dominerende variant globalt.