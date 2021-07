Delta-variant spænder ben for flokimmunitet

Over fire millioner danske borgere har nu fået mindst ét stik med en vaccine mod coronavirus, viste tal fra Statens Serum Institut (SSI) torsdag.

Dermed fortsætter jagten på flokimmunitet, men den vil tidligst indtræffe, når 86 procent af befolkningen er blevet immun.

Formentlig skal vi endda regne med op mod 91 procent, fordi vaccinen ikke virker efter hensigten i alle tilfælde.

Det vurderer lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet Viggo Andreasen.

- Når vi er færdige med alle over 12 år, og hvis alle siger ja tak, så har vi vaccineret cirka 87 procent af befolkningen. Der er cirka 13 procent, der er yngre end 12 år.

- Formentlig vil børnene under 12 år i sig selv kunne holde epidemien kørende på et lavt blus, så egentlig flokimmunitet når vi ikke i første omgang.

Alligevel har vi enormt stor glæde af vaccinerne, understreger han.

- Der er meget færre, der bliver syge, og der er meget mindre risiko for at blive smittet.

- Jo tættere vi kommer på de 86 procent, jo bedre, men vi har stor hjælp, selv om vi ikke når helt op på så høj en dækning.

Når flokimmunitet nu kræver over 86 procents immunitet mod de 70 procent, myndighederne talte om i begyndelsen af pandemien, så skyldes det den mere smitsomme Delta-variant.

- Hvis du er smittet med Delta-varianten, møder du i gennemsnit seks mennesker, du kan smitte. Er fem af dem immune, når du kun at smitte én. Det er logikken i flokimmunitet.

- Hvis det var den oprindelige variant, og hver smittet smittede 2,5, så skulle du kun fjerne halvanden, forklarer Viggo Andreasen.

Derfor er det altså nødvendigt med en højere grad af vaccinerede borgere.

Heller ikke Eskild Petersen, som er adjungeret professor i infektionssygdom ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet, mener, at flokimmunitet er lige om hjørnet.

- Det med flokimmunitet er nok ikke noget, vi skal være helt sikre på. Fordi Delta-varianten er mere smitsom, så du skal have flere mennesker immune.

- Det betyder ikke nødvendigvis, at mange mennesker vil blive syge. Men man vil se, at virus cirkulerer, primært udefra.

Det vigtige er, at vaccinerne beskytter mod Delta-varianten, mener han.

- Hvis der kommer en variant, som udkonkurrerer Delta-varianten, er det vigtigt at være opmærksom på, om vaccinerne beskytter, lyder det.

Et nyt studie viser, at to doser af Pfizer eller AstraZenecas vaccine giver næsten lige så god beskyttelse mod Delta-varianten som mod den hidtil dominerende Alpha-variant.

For nylig er vaccinationsprogrammet blevet udvidet til at omfatte de 12-15-årige, og onsdag besluttede Sundhedsstyrelsen at anbefale vaccinen til gravide og ammende.

Målet om flokimmunitet spillede også ind på beslutningen, sagde styrelsens direktør, Søren Brostrøm.

- Det er ikke den primære grund. Men det er bestemt en medvirkende grund til, at vi anbefaler det, fordi der skønsmæssigt er cirka 100.000 kvinder, som er enten gravide eller ammende på et givet tidspunkt, lød det.