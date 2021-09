Delta-varianten giver ikke-vaccinerede betydelig større risiko for indlæggelse sammenlignet med Alfa-varianten, konkluderer et dansk forskningsstudie. (Arkivfoto).

Delta øger uvaccineredes risiko for indlæggelse med 200 procent

Smitte med Delta-varianten af coronavirus giver betydelig større risiko for, at ikke-vaccinerede ender på hospitalet.

Det viser et nyt forskningsstudie ifølge Statens Serum Instituts hjemmeside.

Risikoen for indlæggelse efter smitte med Delta-varianten er 201 procent større end risikoen for indlæggelse efter smitte med Alfa-varianten.

Delta-varianten, der første gang blev påvist i Indien i december 2020, er nu den dominerende coronavariant herhjemme.

Den udgør nu tæt på 100 procent af alle de coronatilfælde, som bliver sekventeret.

Tidligere var det Alfa-varianten - også kendt som den britiske variant - der var den fremherskende.

Det er Statens Serum Institut, Aalborg Universitet og det danske Covid-19 Genom Konsortium, der står bag studiet, som netop er udgivet i tidsskriftet The Lancet.

Også i udlandet er man flere steder nået frem til lignende resultater, fremgår det af seruminstituttets hjemmeside.

Et studie fra England har påvist en øget risiko på 132 procent. En øget risiko er også set i et studie fra Canada, hvor risikoen opgøres til at være 108 procent større.

Omvendt har et studie fra Norge ikke kunnet påvise en øget risiko for indlæggelse ved smitte med Delta-varianten.

Faglig direktør i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause vurderer, at de forskellige opgørelser af risikoen for indlæggelse afspejler, at alvorligheden af nye varianter bliver sværere og sværere at vurdere.

- Det skyldes, at vi nu oplever færre test, andre smittemønstre og en ændret adfærd, alt imens vaccinerne udrulles, siger Tyra Grove Krause.

SSI's faglige direktør mener, at studiet understregen vigtigheden af at blive vaccineret.

- SSI har tidligere vist, at vaccination giver høj beskyttelse mod covid-19 indlæggelse efter infektion med Delta-varianten, og de nye resultater understøtter igen vigtigheden af at blive vaccineret og selvfølgelig overholde de generelle råd om smitteforebyggelse fra Sundhedsstyrelsen, siger hun.