Dele fra autoværn ramte flere biler - større ulykke i myldretiden

En person er mandag morgen kommet alvorlig til skade i en ulykke på Motorring 3 ved frakørsel 19 til Buddinge, oplyser politiet.

Dele af autoværnet ligger åbenbart løst, og det kan være med til at forklare ulykkens omfang.

Flere biler blev ramt af dele fra autoværnet, da en lastbil i modkørende retning havde påkørt autoværnet, oplyser vagtchef Morten Steen ved Københavns Vestegns Politi.

- Vi har klarlagt, at en lastbil kørende i nordlig retning af endnu uvisse årsager påkørte autoværnet. Det består af nogle betonelementer. Nogle buer, der ligger ovenpå autoværnet, ligger løse, og de blev kastet af og ramte så biler, der kørte i den anden retning, siger vagtchefen.

Føreren af en af disse biler blev mandag foreløbigt meldt i kritisk tilstand.

Ulykken skabte stor kø. E47 Motorring 3 blev spærret for trafik i begge retninger, lød det fra Vejdirektoratet lidt før klokken otte.

Beredskab Øst oplyste, at man arbejdede med at frigøre fastklemte. Og på grund af ulykkens forløb sendte politiet en bilinspektør ud til ulykkesstedet for at foretage en nærmere undersøgelse.