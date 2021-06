Dele af Hanstholm Havn afspærret efter fund af mine

Et fiskefartøj har fundet en hornmine og indbragt minen til Hanstholm Havn. Derfor har politiet afspærret et område med en radius på 400 meter omkring minen.

Området er omkring "Bassin 3" i havnen. Det oplyser kommunikationsmedarbejder Mette Quistgaard fra Midt og Vestjyllands Politi.

Hun understreger, at man har afspærret så stort et område for at være på den sikre side.

Personer, som befandt sig inden for det afspærrede område, er blevet evakueret. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Minen er en hornmine, som formentlig stammer fra Anden Verdenskrig.

Politiet fik anmeldelsen omkring klokken 11, oplyser politikredsen til TV Midtvest.

Mette Quistgaard oplyser, at politiet fik anmeldelsen fra havnen.

Søværnet vurderer, at minen har en funktionsdygtig sprængladning og detonator. Derfor arbejder det på at sejle ud med minen og sprænge den under vandet.

Det er stadig uvist, hvornår det kan lade sig gøre. Det skyldes, at minen vurderes at være funktionsdygtig.

Politiet oplyser, at afspærringen først bliver ophævet, når minen er fjernet fra havnen.

Ydermere vil politiet undersøge, hvorvidt der er sket noget strafbart, da farligt gods normalt læsses af længere ude på havnen.