Degn skrev historie med mange år i Folketinget

Hun var kun 24 år, da hun kom i Folketinget som det yngste medlem. Og sammenlagt kan hun se tilbage på at have tilbragt lidt over en tredjedel af sit liv på Christiansborg.

- Jeg er meget glad for at have levet et moderne kvindeliv med karriere og et rigt familieliv, hvor jeg både skulle være politisk på mærkerne og samtidig være der for mine børn, sagde Helle Degn i 2016 til Ritzau.

Da hun kom i Folketinget, havde hun allerede erfaring fra politisk arbejde i kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune.

Hun har beskrevet sig selv som en rigtig 68'er, der ikke ville lade nogen bestemme over sig.

Da hun kom i Folketinget, måtte kvinder imidlertid nogle gange finde sig i lidt mere, end de gør i dag.

Det berørte Helle Degn selv i et Facebook-opslag 8. oktober sidste år, dagen efter at De Radikales daværende politiske leder, Morten Østergaard, var stoppet på posten, fordi han var blevet afsløret som krænker.

- Skulle hilse fra os alle - vi står bag jer og i MeToo-bølgen. Vi har prøvet det hele - bare kør på, skrev Helle Degn i en sigende tekst til et billede fra en frokost sammen med blandt andre partifællerne og eksministrene Ritt Bjerregaard, Jytte Andersen og Jytte Hilden.

Helle Degn sad i Folketinget frem til 2000, hvor hun kun var væk i perioden fra 1975 til 1977. Her arbejdede hun som lærer.

Hun var udviklingsminister fra 1993 til 1994 og formand for Det Udenrigspolitiske Nævn fra 1994 til 2000, hvor hun forlod Folketinget efter i alt 27 år. Undervejs blev hun den første kvinde, der kunne fejre 25-års jubilæum i tinget.

Hun bestred en lang række tillidsposter, og blandt andet var hun fra 1982 til 1987 formand for Ligestillingsrådet.

Helle Degn fik to sønner, hvor den yngste døde for nogle år siden.

- Jeg synes, han sørger for, hver gang jeg har en mærkedag, at flytte skyerne lidt til side, så solen skinner ned på mor.

- Jeg tror, han findes et eller andet sted. Han findes i hvert fald i mit hjerte, sagde Helle Degn i 2016 i et interview med Landsforeningen Liv&Død.