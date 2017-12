Deadline for finanslov er snart hvis der skal holdes juleferie

Hvis Folketingets medlemmer skal have lov til at holde juleferie med deres nærmeste, er deadline for ændringsforslag til finansloven mandag.

Ellers vil finansminister Kristian Jensen (V) blive tvunget til at indkalde medlemmerne mellem jul og nytår for at stemme finansloven igennem.

Det har Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), udtalt, at hun intet har imod.

- Jeg tror, at de fleste har skrevet sig bag øret, at de skal være opmærksom på, at der kan ske noget mellem jul og nytår, sagde Pia Kjærsgaard mandag.

Der er dog den kattelem, at et politisk flertal kan dispensere for en regel om, at ændringsforslag skal stilles fire dage inden behandlingen af finansloven i salen.

Dermed er intet nagelfast, da der kan trækkes og skubbes lidt i hver ende, men mandag er den deadline, som udvalget arbejder med.

Det er ikke sket før i dette årtusind, at forhandlingerne om næste års finanslov har trukket ud så længe, som tilfældet er i år.

Forhandlingerne lader til at være låst fast, og derfor har Dansk Folkeparti foreslået, at man adskiller forhandlingerne om en skatteaftale og finansloven for næste år.

Det forlyder, at der er enighed om finansloven. Men regeringen fastholder at kæde begge forhandlinger sammen, blandt andet fordi de mange milliarder kroner i begge forhandlinger har en indvirkning på hinanden.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har onsdag holdt møde med Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, for at nå til enighed om, hvordan forhandlingerne kan fortsætte.

- Mon ikke, når de nu får tænkt sig grundigt om, så anerkender, at vi får den finanslov på plads, og derefter kan vi så genoptage forhandlingerne om de andre spørgsmål, siger DF-formanden efter mødet.

Han forventer, at der vil være flere forhandlinger med statsministeren.

Den sidste dag finansloven kan stemmes igennem, er den 29. december, har finansministeren tidligere oplyst.