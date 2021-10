De unge ældre er de mindst stressede af alle

Resultaterne bygger på den store befolkningsundersøgelse "Hvordan har du det?", hvor Region Midtjylland anses for at give et dækkende billede af en national tendens.

Her ligner kurven over befolkningens stresstilstand gennem årtier en hockeystav. Den er i top hos de helt unge og falder så støt nedad ned over årene for at gå helt i bund hos de 65-årige.

Og så stiger den ellers igen i midten eller slutningen af 70'erne.

- Det er et markant mønster i flere undersøgelser, siger seniorforsker Finn Breinholt Larsen fra Defactum.

Han peger på, at unge har store udfordringer med uddannelse, arbejde og med at finde en partner og stifte familie. Siden fylder arbejdet meget i en årrække.

- I årene 65 til 74 er der derimod ofte kommet mere styr på økonomien og familie, og du har præsteret det, du skulle på arbejdsmarkedet. Udfordringer bliver mindre, siger han.

Ifølge Finn Breinholt Larsen bygger manglen på stress hos de 65 til 74-årige på flere ting ud over arbejde, familie og job.

- De fleste ældre er jo i dag bedre kørende helbredsmæssigt end tidligere. Samtidig er det danske pensionssystem i top internationalt, så mange ældre bredt set er rimelig velstillede økonomisk som pensionister, siger han.

Han peger samtidig på, at de fleste mennesker undervejs bliver bedre til at håndtere belastninger og glide af på livets værste bøvl.

Han forventer, at vi kommer til at se mange flere arbejde på deltid i deres sidste år på arbejdsmarkedet.

- Mange kan godt lide at gå på arbejde. Men de vil gerne skrue lidt ned for presset. Det er til gavn både for medarbejderen, som kan holde længere, og for arbejdspladsen, som så fortsat kan trække på medarbejderens erfaring i længere tid, siger han.