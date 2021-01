De to yngste på Amalienborg fylder rundt

Det er bedst for børnenes udvikling, hvilket kronprinsesse Mary og kronprins Frederik er opmærksomme på.

Egentlig burde fødselarerne have været omtalt hver for sig, for tvillinger skal behandles som selvstændige væsener, råder psykologer.

De har bestemt, at prinsesse Josephine og prins Vincent skal gå i hver sin folkeskoleklasse, og de mange soloportrætter på kongehusets hjemmeside vidner også om, at de trods fælles fødselsdag skal have lov til at være deres egen.

Den 8. januar fylder de ti år, og de er dermed blandt de første tvillinger født i 2011, der fejrer rund fødselsdag. 1236 andre tvillingpar blev født i Danmark det år.

Prinsen og prinsessens liv er unægteligt anderledes end deres jævnaldrendes, men kronprinsparret forsøger at gøre plads til en barndom uden for meget opmærksomhed.

Indtil videre er det derfor sjældent, at Josephine og Vincent deltager i officielle begivenheder.

Men indimellem får de et indblik i, hvad der venter dem i fremtiden og ikke mindst, når deres forældre på et tidspunkt bliver kongepar.

Blandt andet var de med, da det nye pandaanlæg i Zoo i København blev indviet sidste år af kronprinsesse Mary.

Men det er nok besøget i Grønland i sommeren 2014, som for alvor gav de to yngste familiemedlemmer opmærksomhed. I otte dage sejlede familien med "Dannebrog" langs syd- og vestkysten.

Mange husker billederne af Vincent i isbjørnebukser og Josephine i lange Thule-kamikker.

At de to tilmed bærer et grønlandsk navn, gjorde ikke glæden mindre i de byer og bygder, hvor kongeskibet lagde til.

At Josephine har et Ivalo i sin lange navnerække og Vincent et Minik gik heller ikke upåagtet hen ved dåben i Holmens Kirke. Særligt ikke hos professor i geologi Minik Rosing, der som ven af kronprins Frederik var blandt dåbsgæsterne.

Josephine og Vincent er ligesom deres store søskende, prins Christian og prinsesse Isabella, elever på Tranegårdskolen i Hellerup.

Normalt tager de den korte tur fra Amalienborg, men i sommer blev den lidt længere, da familien flyttede ind i Kancellihuset på Fredensborg Slot for at komme tættere på naturen.

Familien er tilbage i Frederik VIII's palæ på Amalienborg, hvor både børn og voksne for nylig var i selvisolation, da prins Christian var testet positiv for coronavirus.

Ud over at dele skolegård er de fire børn fælles om interessen for tennis. Det vidner en sommervideo fra Gråsten Slot om, som fik følgende ord med på vejen af kronprinsesse Mary:

- Min mands kærlighed til tennis er givet videre til alle.

Modsat deres storebror vil prinsesse Isabella og tvillingerne ingen apanage få, når de bliver voksne.