De to Venstre-stemmeslugere deler landet i to

Men ser man på, hvor i landet de to politikere henter de fleste af deres stemmer, er der stor forskel.

Søren Gade fik klart flest stemmer af de to i Vestjyllands Storkreds og Nordjyllands Storkreds - med 116.358 samlet i kredsene. I samme to kredse fik spidskandidaten Løkkegaard samlet kun 27.601 stemmer.

I resten af landets storkredse er det dog Løkkegaard, der render med flest personlige stemmer af de to partifæller.

I Østjyllands, Fyns og Sydjyllands Storkredse er Gade i hver kreds omkring 8000 stemmer bag Løkkegaard.

Kigger man længere mod øst bliver forskellen større, og på Sjælland, herunder i Københavnsområdet, klarer Løkkegaard sig markant bedre end Gade.

Eksempelvis får Løkkegaard i Københavns Storkreds 16.919 stemmer, mens Gade kun høster 4885 stemmer i den kreds.

Thomas Funding, politisk redaktør på avisen Danmark, er ikke overrasket over, at de to politikere deler landet imellem sig på den måde.

- Søren Gade har været kandidat i Nordjylland, og han bor selv i Midt- og Vestjylland, Holstebro, så det er hans base, siger han og tilføjer:

- Og profilmæssigt passer han som fod i hose i de områder. Han er jyde med stort J. Det ved de områder. Løkkegaard er københavner med stort K, og derfor klarer han sig bedre i resten af landet.

De to politikere har fået henholdsvis flest og næstflest personlige stemmer ved EU-valget af alle danske kandidater. Den tredjestørste stemmesluger, Margrete Auken (SF), følger dog tæt efter de to, da hun får 199.522 stemmer.

Valget har været særdeles godt for Venstre. Partiet går nemlig fra to til fire mandater i EU-Parlamentet.

Thomas Funding peger på, at Gade og Løkkegaard er to stærke profiler på hver deres måde - og det har også været med til at styrke partiet samlet.

- Løkkegaard gik til valg på at sige, at Venstre skulle være det mest proeuropæiske parti i Danmark, hvor Søren Gade faktisk var ude og gå ham i rette og sagde, at han mente, at det lidt var udtryk for en EU-lalleglad holdning.

- Det havde overgang risikoen til at eskalere til en konflikt. Men det fik man styr på. Det er endt med at være til Venstres fordel, siger Funding.

På den måde har Løkkegaard trukket de mere EU-glade vælgere, mens Gade har kunnet trække de mere moderate, forklarer den politiske redaktør.