De svageste gik forgæves efter retshjælp

En kortlægning fra den juridiske tænketank Justitia viser, at to ud af tre retshjælpskontorer ikke tog imod henvendelser i en periode på mellem en uge og op til to en halv måned efter nedlukningen i marts sidste år.

Det er et stort problem for målgruppen - de udsatte og svageste grupper i samfundet, lyder det fra tænketankens vicedirektør, Birgitte Arent Eiriksson.

- Det at fjerne muligheden for, at man personligt kan møde op, gør det vanskeligt for især de svageste borgere, som typisk har svært ved at begå sig i juridiske processer.

- De har brug for at snakke med nogle mennesker. Så når man lukker for adgang til retshjælpen, så har de borgere ikke mulighed for at gøre deres ret gældende, siger hun.

Man kan ifølge vicedirektøren blandt andet se på muligheder for rådgivning via video eller andre digitale platforme.

Birgitte Arent Eiriksson er med på, at de svageste grupper ofte har det vanskeligt med at benytte digitale muligheder.

- Derfor bør det også undersøges, hvordan disse borgere kan komme med på den digitale vogn. Det kan eksempelvis være hjælp til at bruge de digitale redskaber på herberger og andre steder.

Venstre ser også potentiale i en mere digitaliseret indsats.

- Jeg tror efterhånden, vi lever i en tid, hvor folk kan formulere sig digitalt, så det er nok den vej, vi skal gå, siger Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre.

Også SF ser et behov for en digitalisering, men Karina Lorentzen Dehnhardt, der er SF's rets- og landdistriktsordfører, mener ikke, at den kan stå alene.

- Rigtig mange af dem, der har brug for retshjælp, har faktisk også brug for at møde frem og tale med et menneske. Nogle af dem kommer simpelthen med bæreposer med kuverter og regninger i en pærevælling, som de har brug for at få sat skik på, siger hun.

SF foreslår, at der kommer mulighed for retshjælp for udsatte borgere i alle landets 98 kommuner.

Hun ser en løsning, hvor der både kan komme flere end de nuværende 42 retshjælpskontorer, og hvor busser med jurakyndige lægger vejen forbi visse kommuner en gang om ugen for at hjælpe borgere.

- Vi skal huske, at retshjælpen især bruges af dem, der ikke har en forsikring eller råd til at hyre en advokat. Hvis vi skal sikre, at postnummeret ikke skal afgøre muligheden for at få et godt juridisk råd, så er vi altså nødt til at udbrede retshjælpen, siger hun.

Venstre mener dog, at ressourcerne i stedet skal anvendes på de eksisterende kontorer.

- Det er fristende at lave et kontor på hvert gadehjørne, men der er begrænsede ressourcer til rådighed, og de skal anvendes fornuftigt, siger Preben Bang Henriksen, der er retsordfører for Venstre.