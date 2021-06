De sidste soldater forlader Afghanistan

Ifølge forsvarsminister Trine Bramsen (S) er det ikke længere nødvendigt med militær tilstedeværelse i landet.

- Det er et vigtigt at spørge sig selv, om det er nødvendigt med en militær tilstedeværelse for at sikre at de værdier, som vi tror på kan opnå gennemslagskraft i andre samfund.

- Vi kan ikke blive ved med at have en militær tilstedeværelse alle steder i verden, hvor der ikke er demokrati, eller hvor deres samfund bygger på noget, som vi i de vestlige lande er uenige i, siger hun.

De danske soldater har været en del af en Nato-ledet mission, hvor en koalition nu har besluttet at hente soldaterne hjem.

Beslutningen om at hente soldaterne hjem er kommet i kølvandet på USA's præsident Joe Bidens udmelding om at alle amerikanske styrker skal være ude af Afghanistan inden den 11. september.

Hjemkomsten af de sidste soldater er en anledning til at gøre status. Lykkedes missionen? Var det hele forgæves, eller har den danske indsats gjort en varig forskel?

David Vestenskov, chefkonsulent ved Forsvarsakademiet med speciale i blandt andet udviklingen i Afghanistan, siger, at Danmark og Vestens tilstedeværelse har sat et aftryk.

Blandt andet er de yngre generationer langt mere oplyste end tidligere.

- Afghanistan er et helt andet sted, end det var for 20 år siden.

- Et engagement fra vestlig side gennem 20 år - både økonomisk og med tilstedeværelsen - har sat sit præg på ikke bare en, men flere af de yngre afghanske generationer.

Men målet om varig fred er ikke indfriet.

- Men man må sige, at der ikke er mere stabilt i dag end dengang. På den måde har vi ikke nået målet, siger David Vestenskov.

- Det er et land, der går en meget, meget usikker fremtid i møde, også på den korte bane, siger David Vestenskov.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ser fremskridt for kvinder og pigers rettigheder og for skolesystemet.

Og så har Danmark været med til at fjerne "et helle fra de terrorgrupper, der er en trussel mod os i Danmark".

Efter at Vesten har påbegyndt tilbagetrækningen af soldater, lyder meldingerne dog på, at Taliban har overtaget kontrol over flere og flere områder.

Kofod anerkender da også, at der stadig er store udfordringer i landet.

- Alle kan se, at udfordringen i Afghanistan stadig er monumental. Det er stadig et land, som kræver et engagement. Derfor fortsætter vi også med vores civile indsats, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Det fulde billede af, hvilket aftryk de knap 20 års indsats har sat, vil nok først vise sig om flere år, siger David Vestenskov.

- Vi har haft en teknologisk revolution, særligt på kommunikationsområdet. Det sætter selvfølgelig et aftryk, og det er et aftryk, vi nok først vil se den reelle virkning af fem-ti år ude i fremtiden.

- Netop den her information, der er blevet givet til de yngre generationer, vil gøre det ret svært - hvis ikke umuligt - for Taliban at køre det på samme måde, som de gjorde i slutningen af 1990'erne.