De sidste døde mink er nu gravet op

Så er det fuldbragt, konstaterer en lettet fødevareminister. To måneders arbejde med at grave mink op af den jyske muld blev afsluttet mandag.

Mandag formiddag satte Fødevarestyrelsen punktum for det langstrakte arbejde med at grave døde mink op af den jyske muld.

Det skete, da de sidste mink blev gravet op ved Kølvrå i Viborg Kommune.

Og tidspunktet for opgravningen er helt rigtigt, konstaterede Fødevarestyrelsens indsatschef, Kasper Klintø, mandag morgen.

- Det går planmæssigt. Minkene ligger hele nede i gravene og er ikke gået i yderligere opløsning. Efter en veterinær vurdering er der ingen levende coronavirus i dem efter et halvt år. Så vi har fjernet kilden til forureningen, sagde Kasper Klintø.

Flere end 15 millioner danske pelsdyr i bure måtte lade livet før tid, da regeringen i efteråret besluttede, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Årsagen var en eksplosiv spredning af coronasmitte på minkfarmene og frygt for, at minkmutationen cluster-5 kunne mindske kommende vacciners effektivitet.

Kort efter blev en stor del af minkene i huj og hast gravet ned ved Kølvrå og Nørre Felding i Midt- og Vestjylland.

Dyrene blev gravet ned på militære arealer, fordi der ikke var kapacitet på forbrændingsanlæggene til at brænde så mange mink.

I alt 13.000 ton mink blev i november gravet ned i Kølvrå og Nørre Felding.

Senere blev det efter lokale protester besluttet, at minkene skulle graves op igen og brændes. Men først, når der med sikkerhed ikke længere var levedygtig coronavirus i dem.

Sammen med minkene har Fødevarestyrelsen opgravet en del jord og sand, som indeholder "minksaft" fra de døde dyr.

- Arbejdet med at fjerne jord fortsætter sideløbende den næste måned, hvor vi analyserer jorden og beslutter eventuelle yderligere foranstaltninger, sagde Kasper Klintø.

Også fødevareminister Rasmus Prehn (S) glæder sig over, at arbejdet i Kølvrå og Sønder Felding er slut, sagde han søndag i en pressemeddelelse.

- Borgerne i de berørte områder har måttet stå ærgerligt meget igennem, og jeg er lettet over, at tidsplanen holdt, og at lugtgenerne trods sommervarmen var mindre end frygtet, tilføjede ministeren.

Arbejdet med at grave mink op begyndte i maj. Først fjernede man minkene fra jorden ved Nørre Felding. Derefter gik man i gang i Kølvrå.

Hurtigt blev beboere i nærheden af minkgravene dog bekymrede for miljøet og især vandmiljøet. Med minkenes forrådnelse frygtede man, at skadelige stoffer som ammonium og fenoler ville sive ned i jorden og forurene miljøet.

Ifølge Winnie Nielsen fra Kølvrå, som er formand for Karup-Kølvrå Byforum, har arbejdet har ikke været så grelt som frygtet.

- Der har været en lille smule lugtgener, det er det. Dem, der har gået herude, har gjort et gjort kæmpearbejde for at være med til at mindske det. Det er en kæmpe lettelse.

- Så skal vi bare have fundet ud af, hvor galt står til med den forurening. Men den største bekymring er selvfølgelig, om det går i vores drikkevand.

Når de sidste mink er gravet op, skal jorden rundt omkring og sendes til rensning.

- Og så skal der være rensningsanlæg de næste år herude. Når man tænker på, de aldrig skulle være gravet ned, så synes jeg, det er blevet løst rimeligt godt, siger Winnie Nielsen.