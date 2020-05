De lyse nætter er begyndt

De lyse nætter er begyndt. Fra i dag 5. maj begynder de lyse nætter officielt. Med "de lyse nætter" menes, at solen ved midnat står mindre end 18° under horisonten. Når solen ikke kommer længere ned, går aftenskumringen direkte over i en morgendæmring uden at det egentlig har været nat imellem.

I København varer de lyse nætter fra omkring 5. maj til 8. august.

Det er den geografiske breddegrad, som bestemmer solens maksimale højde under horisonten. Bor du derfor på en nordligere eller sydligere breddegrad end København, vil de lyse nætter enten starte tidligere eller senere end i København.

De lyse nætter startede således allerede 28. april i Skagen, mens det endnu går nogle dage, inden man i Gedser kan opleve de lyse nætter. Her starter de først 10. maj.