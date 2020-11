De insektvenlige haver har slået rod i danskerne

Men en stigende del af landets 1,6 millioner haveejere har taget sagen i egen hånd og hakke for at skabe bedre overlevelsesmuligheder for de hårdt pressede insekter. Dertil kommer alle kolonihaverne, sommerhushaver og altaner.

- Rigtigt mange haver i Danmark har været en gold ørken med hæk til hæk græsplæner og fliser. Det er ikke et venligt miljø overfor hverken fugle eller insekter, siger Per Boisen Andersen.

Han er direktør hos Brancheorganisationen Danske Havecentre, som repræsenterer 100 havecentre i Danmark.

Men brancheforeningen oplever et skred, nu hvor diskussionen om den hårdt ramte natur og biodiversitet i Danmark garneret med coronaen, har givet ny mening for haveejerne.

- Vores omsætning ligger pt. 31 procent højere end sidste år. Der er stadig stor efterspørgsel på træer og buske og insektvenlige planter, siger Per Boisen Andersen.

Kamilla Høy er planteekspert hos Plantorama, landets største havecenterkæde.

- For bare få år siden skulle folk ikke have noget som helst ind i haven, der kunne stikke eller summe. Og børn skulle helst ikke i nærheden af insekter. Men nu er det bare med at få fortalt, hvis der er det mindste ved en plante, der lokker bier eller sommerfugle til, siger hun.

Plantecentrene er derfor i gang med forberede sig på at rådgive bedre om vilde blomster og græsplæner, der ikke skal slås ned i golfbanehøjde. Efter årtier hvor tingene skulle være retlinede og uden plads til svampe, lus og skimmel.

- Nu er det vendt fuldstændigt. Nu skal vi servere lus på planterne til insekter og fugle, siger Kamilla Høy

- Det er ikke et kortvarigt flip. Det her er fremtiden. De nye generationer vil noget andet end mine forælders stringente have. Det er en haverevolution i udvikling, siger hun.