De havde kun en enkelt computer på kontoret

Forbundsformand i HK/Danmark Kim Simonsen fylder 60 år den 23. april.

Interessen for den stigende digitalisering og ny teknologi er ikke tilfældig. Det er den udvikling, der truer levebrødet for de kontoransatte medlemmer, han repræsenterer i HK.

For der er ikke på samme måde brug for eksempelvis en lægesekretær til at føre patientjournaler, når det hele foregår elektronisk.

Alligevel insisterer Kim Simonsen på ikke at kæmpe imod udviklingen, men forsøge at se muligheder i robotternes indtog, for der følger også nye job med.

Kim Simonsen er senest en del af regeringens såkaldte Digitaliseringspartnerskab, hvor han skal komme med bud på, hvordan Danmark bedst kan udnytte digitaliseringen.

Tidligere har han siddet med i flere lignende råd og kommissioner.

Vejen fra pladsen bag skrivemaskinen til toppen af den danske fagbevægelse gik igennem en post som tillidsmand og fagligt arbejde i den lokale afdeling af HK.

I 1988 blev Kim Simonsen næstformand i HK/Kommunal. To år senere blev han sektorformand samme sted, og i 2008 satte han sig i spidsen for hele HK som forbundsformand.

Ambitionerne rakte længere end det, og i 2015 meldte Kim Simonsen sig på banen som kandidat til posten som formand for hovedforbundet LO efter Harald Børsting.

En ambition han dog måtte pakke sammen igen, da han efter nogle måneders sondering måtte indse, at han ikke havde den fornødne opbakning. Siden blev Lizette Risgaard valgt som LO-formand.

- Er jeg ærgerlig over, at jeg ikke blev LO-formand? Ja, det vil jeg nok være til min dødsdag, har Kim Simonsen udtalt til Ugebrevet A4.

Kim Simonsens dage som forbundsformand er ved at rinde ud. Han falder for HK's aldersgrænse på 60 år og stopper til oktober i år.

Han har fået kritik med på vejen, efter at Berlingske kunne beskrive, at HK-formanden ligesom andre hovedbestyrelsesmedlemmer kan trække sig tilbage med to tredjedele af sin løn, til han når den almindelige pensionsalder på 66 år.

- Ordningen er bestemt gammeldags. Derfor blev den afskaffet for mange år siden. Men aftaler er aftaler, sagde han til Berlingske i den forbindelse.

Kim Simonsen er gift og har to voksne børn. Han bestrider samtidig med posten som forbundsformand en række tillidshverv og bestyrelsesposter.