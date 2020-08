De første sigtede for brud på LTF-forbud er frifundet

Der gik kun få timer, fra at politiet den 4. september 2018 udstedte et midlertidigt forbud mod banden LTF, før de første personer blev sigtet for at videreføre banden.

- Jeg har her til morgen (fredag) fået oplyst af Retten i Kolding, at de er blevet frifundet for de forhold, der har at gøre med videreførelse af LTF, fortæller Berit Ernst.

Forbuddet mod banden Loyal To Familia - eller bare LTF - blev udstedt af Københavns Politi om morgenen den 4. september 2018 og gjaldt over hele landet.

Forbuddet var midlertidigt og skulle forbyde banden, indtil en sag om opløsning af banden ved dom i Københavns Byret blev afgjort. Det er den blevet siden hen. Banden blev opløst og dermed permanent forbudt. Dommen er dog anket.

Allerede samme dag som det midlertidige forbud blev udstedt, var der en episode i Fredericia, hvor medlemmer af banden var indblandet.

Det drejede sig om noget afpresning og trusler, og politiet kom til stedet. Fem personer blev i den forbindelse sigtet for at have videreført banden. Det skulle de have gjort ved blandt andet at lave håndtegn.

Derudover havde en af de sigtede en tatovering med bogstaverne "SYLF", angiveligt en forkortelse for "Support Your Local Familia", som anvendes af LTF.

Berit Ernst har endnu ikke modtaget dommens præmisser, og hun kender derfor ikke rettens grund til at frifinde i sagen.

- Men jeg går ud fra, at man har lyttet til, hvad jeg har gjort gældende, siger hun.

Hendes pointe i sagen drejede sig blandt andet om, at et forbud af den karakter skal forkyndes for de personer, som det vedrører. Og det var ikke sket.

At en sådan forkyndelse skal ske, har blandt andet indgået i den store sag om opløsning af LTF, der blev ført ved Københavns Byret.

Sagen er en blandt flere sager om videreførelse af LTF, som er faldet til jorden.

I maj blev otte mænd i København frifundet i en sag, hvor de var tiltalt for at videreføre banden ved at mødes i et kælderlokale. Den sag har statsadvokaten anket til Østre Landsret.

Netop Østre Landsret frifandt i maj i fjor en mand for anklager om at videreføre LTF, fordi han under en gårdtur i fængslet skulle have råbt "LTF forever - forever LTF". Landsretten var ikke overbevist om, at det rent faktisk var den rigtige mand, man havde fat i.

Dog er der også sket domfældelse for videreførelse af banden. De domme har det tilfælles, at her har de dømte været iført tøj - kasketter - som tydeligt viste tilhørsforhold til LTF.

Det er nu op til Statsadvokaten i Viborg, om dommen fra Retten i Kolding skal ankes.