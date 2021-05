Se billedserie Minkene har været i jorden i et halvt år for at sikre, at de ikke længere udgør en smitterisiko. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

De første mink er oppe af graven og brændt

Over to måneder skal 13.300 ton minkkadavere op af jorden og brændes på anlæg. Torsdag gik arbejdet i gang. Minister forventer, at problemerne nu er ovre.

Danmark - 13. maj 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Efter et halvt år i venteposition er der åbnet for en minkgrav på et militært øvelsesområde i Nørre Felding syd for Holstebro. De cirka fire millioner døde dyr skal op af jorden for at undgå forurening, og så skal de til endelig forbrænding. De er en del af de i alt 14,5 millioner mink, der blev slået ned sidste år af frygt for, at de kunne være med til at sprede coronasmitte.

