De første nye ejendomsvurderinger er på trapperne

Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

- For første gang siden 2011 er vi nu klar til at sende nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne. Der er ingen tvivl om, at det har været et langt sejt træk at nå hertil, men så meget mere positivt er det, at vi nu er, hvor vi skal være, skriver skatteminister Morten Bødskov (S) i meddelelsen.

Samtidigt skriver ministeriet, at man holder fast i, at det nye boligskattesystem kan være i gang fra 2024.

I et tilhørende bilag skriver It-tilsynet, der holder opsyn med projektet, dog, at der stadig er problemer og risiko for forsinkelser.

- Der er samlet set tale om et program med høj risiko for forsinkelser og fordyrelser, men det vurderes at kunne håndteres, skriver tilsynet.