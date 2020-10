Op mod 100 nordjyske minkbesætninger med én million dyr skal aflives. Der er konstateret smitte på 41 farme, og yderligere 20 er under mistanke for smitte. (Arkivfoto)

De første af en million mink bliver aflivet næste uge

Aflivningen af omkring en million mink i Nordjylland ventes at gå i gang i den kommende uge. Dyrene skal aflives på grund af coronasmitte.

Det oplyser Flemming Marker, der er chef for VeterinærNord under Fødevarestyrelsen.

- Vi forventer at kunne gå i gang i løbet af ugen, siger han.

Der er konstateret coronasmitte på 41 farme, og der er mistanke om smitte på 20 andre.

Op mod 100 nordjyske minkbesætninger med i alt omkring en million dyr skal aflives. Det skyldes, at også dyr på gårde i nærheden af farme, hvor der er konstateret smitte, skal aflives.

Det kan tage en til to måneder har Nikolas Hove, beredskabschef i Fødevarestyrelsen, tidligere oplyst til TV2 Nord.

Flemming Marker fortæller, at der lige nu venter en "stor opgave". Både aflivningen af minkene og kompensationen til minkavlerne er kompliceret.

- Lige nu er der et stort planlægningsarbejde i gang. Det første, vi gør nu, er at finde ud af, hvor vi skal starte, siger Marker.

Derefter skal man begynde at finde en kompensation til minkavlerne. Det skal der flere til, fortæller Flemming Marker.

- Kompensationen kommer til at foregå i tæt samarbejde med avleren og en sagkyndig, som Fødevarestyrelsen har udpeget, samt en person fra styrelsen.

Den sagkyndige er valgt igennem et udvalg i styrelsen for at sikre en korrekt økonomisk kompensation.

- Vi er klar over, at det er en voldsom situation for minkavlerne. De kan jo miste deres livsværk, understreger Marker.

Beredskabsstyrelsen vil på farmene blandt andet opsætte badesluser og rensepladser til biler for at sikre, at smitten ikke kommer med ud igen. Politiet skal være med til at sikre god ro og orden.

Når der er styr på kompensationen og smitterisikoen, kan minkene blive aflivet.

Det indebærer en kendt arbejdsmetode.

- Minkene bliver aflivet på præcis samme måde, som når minkene bliver pelset i forbindelse med produktionen af skind, siger Flemming Marker.

Minkene vil blive sat ned i kasser, hvorefter de bliver gasset.

- De er døde efter få sekunder, forklarer han.

Når minkene er blevet gasset, transporteres de til et destruktionsanlæg. Her bliver de typisk forarbejdet og kogt. Krop og fedt bliver omdannet til energi og gødning.