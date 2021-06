De fleste restriktioner er udfaset i september

Det fremgår af en aftale, der er blevet indgået af et flertal af Folketingets partier tidligt torsdag morgen.

Udfasningen af restriktionerne vil ske gradvist hen over sommeren.

- Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget nu er blevet enige om en plan, der betyder, at alle restriktioner - undtagen i nattelivet samt i forbindelse med visse arrangementer og rejser til og fra Danmark - vil være væk i september, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke kan udfasningen af restriktionerne lade sig gøre, da Danmark befinder sig i en gunstig position i forhold til pandemien.

- Smitten er på vej ned, 2,5 millioner mennesker har fået mindst ét vaccinationsstik, og det gode vejr arbejder til vores fordel, siger Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.

Han understreger dog også, at epidemikontrollen fortsat er vigtig, og derfor bliver coronapasset også et vigtigt redskab under udfasningen.

Coronapasset er et bevis på, at man enten er vaccineret, har været smittet inden for det seneste halve år eller har en negativ coronatest, der maksimalt er 72 timer gammel.

Også coronapasset vil blive udfaset gradvist undervejs, hvor steder med mindst smitterisiko, herunder biblioteker og fritidstilbud, allerede begynder udfasningen fra 14. juni.

Der er enighed om blandt partierne, at hvis smitten udvikler sig i en bekymrende retning, kan udfasningen blive udskudt, står der i aftaleteksten.

Aftalen er blevet indgået mellem regeringen Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.