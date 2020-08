De fleste lønmodtagere vil få forkert feriepengebeløb udbetalt

Mange borgere vil få et forkert beløb, hvis de vælger at få udbetalt de feriepenge, som Folketinget vil frigive for at sætte gang i dansk økonomi.

Det fremgår af det lovforslag, som i disse dage er ved at blive hastet igennem Folketinget, så pengene kan blive sendt afsted i oktober. Det skriver Jyllands-Posten.

- Der forventes at blive udbetalt for meget i nogle situationer og for lidt i andre situationer, skriver Beskæftigelsesministeriet, der tilføjer, at det vil ske i "en lang række tilfælde".

Problemet skyldes, at arbejdsgiverne endnu ikke har indberettet, præcis hvor mange feriepenge den enkelte lønmodtager har til gode.

Udbetalingen af feriepengene - 59 milliarder kroner i alt - baserer sig derfor på skattemyndighedernes indkomstregister, hvor der er to store fejlkilder.

Det forklarer Else Nyvang, kundedirektør i LD Fonde, der forvalter feriemidlerne.

- Det vil være næsten alle lønmodtagere, hvor vi ikke kan ramme rigtigt, siger hun til Jyllands-Posten.

Hun tilføjer, at "det kan nemt blive nogle hundrede eller tusinde kroner i forskel".

Fejlene sker, hvis man har holdt ferie med løn i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020.

Når man holder ferie, optjener man ikke feriepenge. Men det tager skatteregistreret ikke højde for. Omvendt vil man få udbetalt for lidt, hvis man sparer op til pension og trækker det fra i skat.

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er den nuværende model den "bedst tænkelige".

- Vi kunne godt have taget hånd om alle de problemer. Men så var udbetalingen ikke sket, siger han til Jyllands-Posten.

Til oktober kan lønmodtagere få udbetalt tre af fem ugers indefrosne feriepenge, og fra man beder om det, går der op mod to uger, til pengene kommer.

Pengene beskattes som normal indkomst, hvilket vil sige, at man risikerer at skulle betale topskat af dem, hvis ens indkomst er i det leje.

Udbetaling foregår digitalt på borger.dk, hvor man logger på med NemID og beder om pengene. Efter nogle dage får man et brev med angivelse af, hvor mange penge man får udbetalt og hvornår.

Hvis man ikke beder om pengene nu, bliver de stående, og man får dem automatisk udbetalt ved folkepensionsalderen.