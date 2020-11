De fleste danskere får solen at se i en tør og mild weekend

Der venter en novemberweekend med milde temperaturer, relativt lidt blæst og fine muligheder for sol i det meste af landet.

Hun fortæller, at danskerne vågner op til skyet vejr de fleste steder, men at det formentlig ændrer sig i løbet af dagen.

- Vi har en forhåbning om, at skyerne bryder op, at det klarer lidt op, siger Trine Pedersen.

Ifølge hende kan særligt Nordjylland se frem til nogen eller en del sol, som dagen skrider frem. Temperaturerne over det meste af landet forventes fredag at ligge mellem 11 og 13 grader, mens vinden bliver let til frisk fra vest.

Fredag aften ligner det, at der bliver klart vejr flere steder, men natten til lørdag kan der muligvis komme tåge i den sydlige del af landet, hvilket senere kan bevæge sig nordpå.

Trine Pedersen siger, at lørdag vejrmæssigt ser ud til at byde på nogenlunde det samme som dagen før.

Det betyder, at det også lørdag vil være overvejende tørt i det meste af Danmark. I morgentimerne forventes det at klare op fra syd, og mange steder kan forvente at få nogen sol afløst af spredte skyer.

Temperaturen kommer lørdag til at ligge omkring 12 grader.

Natten til søndag kan temperaturerne inde i landet ifølge Trine Pedersen komme ned omkring frysepunktet, men det kommer an på, hvor klart det bliver i nattetimerne.

Selve søndag kan godt blive en smule mere overskyet end de foregående dage, mens temperaturen igen kommer til at ligge omkring de 12 grader. Derudover kommer der "næsten ingen vind", siger Trine Pedersen.

- Alt i alt bliver det en fredelig og mild weekend, hvor der ikke kommer regn af betydelige mængder. Nogle steder vil man måske kunne fornemme lidt støvregn, men det er ikke nok til, at regnjakkerne skal frem, siger hun.