De dygtigste studenter samler sig på fire uddannelser

Studenter med de højeste karakterer fra de gymnasiale uddannelser søger i høj grad ind på de samme fire videregående uddannelser.

I et notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet fremgår det således, at 30 procent af studenterne med et gennemsnit på 9,1 eller derover fra gymnasiet søgte ind på enten medicin, jura, statskundskab eller psykologi som deres førsteprioritet i 2019.