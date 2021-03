De danske fingeraftryk på din søgemaskine

Aarhus-fødte Corinna Cortes, der onsdag den 31. marts fylder 60 år, har nemlig i næsten to årtier været med til at udvikle algoritmerne bag den populære søgemaskine.

Hun er chef i Googles forsknings- og udviklingskontor i New York og leder arbejdet med at forfine søgemaskinens tjenester.

Nøgleordet er maskinlæring, hvor systemerne forbedrer sig selv - noget, Corinna Cortes har arbejdet med i hele sin karriere.

Det startede i forskningsvirksomheden Bell Labs i New Jersey, hvor hun var praktikant, mens hun tog en ph.d. i datalogi på University of Rochester.

Inden da havde Corinna Cortes læst fysik og matematik på Københavns Universitet, hvor hendes amerikanske vejleder inspirerede hende til at gå forskervejen i USA.

Hun kom i 1989 afsted på et Fulbright-legat, hvor det egentlig er meningen, at man skal tilbage til Danmark i mindst to år efter endt ph.d. Sådan kom det ikke til at gå.

Hos Bell Labs indgik Corinna Cortes i et forskerhold, der gjorde hæderkronede fremskridt i udviklingen af koder, der kan bruges til at guide maskinlæring. Det gav adgang til midlertidige forlængelser af opholdstilladelsen.

Og i 2001 hjalp hun med at finde mistænkte terrorister fra angrebene 11. september via sin ekspertise i at håndtere store datasæt. Det arbejde var med til at give billetten til permanent ophold i USA.

To år senere ringede Google, der var ved at oprette et New York-kontor. Her har Corinna Cortes lige siden været med til at dirigere forskningsarbejdet i en af verdens mest toneangivende virksomheder.

Danmark har hun siden 80'erne kun besøgt ad korte omgange - blandt andet i forbindelse med sin stilling som adjungeret professor i datalogi på Københavns Universitet og udnævnelsen til æresalumne samme sted.

Corinna Cortes er nemlig faldet godt til Manhattan, hvor hun bor sammen med sin mand, som er matematikprofessor og også arbejder for Google. De har to børn, der læser datalogi på eliteuniversiteterne Berkeley og Cornell.

Hun er en ivrig løber, der har deltaget i byens maratonløb et tocifret antal gange, og i 2003 blev hun nummer fire blandt kvinderne på den distance i København.

Og så holder hun i øvrigt en dansk skik ved hævd: Hun cykler til arbejde hver morgen.