De Radikale vil undersøge sexisme i egne rækker

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, siger det lørdag meget klart i sin tale til partiets landsmøde i Nyborg: Der findes sexisme i partiet.

En intern undersøgelse skal nu afdække omfanget og karakteren af den, siger Morten Østergaard.

- Vi har en fælles opgave med at få ryddet op i den sexistiske kultur, der alt for mange steder stadig hersker.

- Vi starter med os selv. Og sætter en undersøgelse i gang af os selv i Radikale Venstre. En undersøgelse, der skal afdække omfang og karakter af den sexisme, som vi ved, også findes hos os.

- Jeg tror, det her er et vendepunkt i forhold til ligestilling i Danmark, siger Morten Østergaard.

- Jeg ved i hvert fald med mig selv, at det bliver et vendepunkt for os i Radikale Venstre.

- At vi alle sammen vedkender os ansvaret for, at det har været sådan - også med de ting, vi i dag ikke kan lave om. Og vi påtager os ansvar for, at det nu bliver lavet om, siger han.

Debatten om sexisme og krænkende adfærd i samfundet begyndte med tv-vært Sofie Lindes svada mod mediebranchen til Zulu Comedy Awards, hvorefter De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, for alvor løftede sexismedebatten op på et politisk niveau.

Nawa udtalte til B.T., at De Radikale aldrig ville have gjort udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til minister sidste år med henvisning til en sag fra 2008, hvor den dengang 34-årige Kofod havde sex med en 15-årig pige til en politisk ungdomsfest.

Efter flere dages tavshed trådte Kofod i torsdags frem på tv og undskyldte sin handling fra dengang. Det samme havde han i øvrigt gjort i 2008. Han angrer, men går ikke af som minister.

Den seneste tid er der også dukket flere eksempler frem i medierne, hvor folkevalgte kvinder har fortalt om krænkende adfærd og sexisme. Også på Christiansborg.

Eksempelvis har De Konservatives Brigitte Klintskov Jerkel til DR Nyheder fortalt, at hun fire gange er blevet antastet af en mandlig politiker på Christianborgs gange. Vedkommende har ifølge Jerkel givet hende et klap bagi.