De Radikale vil investere i lærere og pædagoger

For De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, var det hendes dansklærer, der gjorde en afgørende forskel, da hun gik i skole. Men for de kommende generationer af skolebørn er der risiko for mangel på kvalificerede og engagerede lærere.

Ifølge en undersøgelse fra professionshøjskolerne, forventes der at mangle ca. 13.100 uddannede lærere og 13.700 pædagoger i 2030. Derfor foreslår De Radikale et milliardløft af lærer- og pædagoguddannelserne.

Det er en del af partiets folkeskoleudspil, som bliver et af omdrejningspunkterne, når De Radikale torsdag holder sommergruppemøde i Nyborg.

- Lærerne har vores børn i ti år. Nogle gange flere timer om dagen, end vi selv er sammen med dem. Der helt vildt, så vigtige de mennesker er. De fleste kan pege på en lærer, der har gjort en forskel for dem. Men der er desværre også eksempler på det modsatte, siger Sofie Carsten Nielsen.

De Radikale peger på, at fire ud af ti voksne i daginstitutionerne ikke uddannet som pædagoger, ligesom hver femte lærer i folkeskolen ikke er uddannet som lærer.

- Det kan have grelle konsekvenser. Hver sjette barn går stadig ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne. Og hver femte får ikke en videregående uddannelse, siger Sofie Carsten Nielsen.

De Radikale vil konkret investere 1,4 milliarder kroner årligt i flere og bedre lærere og pædagoger.

Heraf skal 800 millioner kroner gå til at sikre, at 75 procent af personalet i dagtilbud er pædagoger. 500 millioner kroner gå til løft af lærer- og pædagoguddannelserne, mens 100 millioner kroner afsættes til efteruddannelse af dagplejere.

- Vi bør og skal være det land med verdens bedste daginstitutioner. Og så vil vi gerne løfte læreruddannelsen til kandidatniveau for dem, som ønsker det, siger Sofie Carsten Nielsen.

Pengene skal desuden gå til flere undervisningstimer, mere feedback og vejledning, og mere undervisning hvor de studerende kan øve sig i lærergerningen.

- Der er en hel del, der falder fra på uddannelsen. Men vi ser også, at de nyuddannede lærere falder fra, fordi det simpelthen er for hårdt at starte med store klasser, hvor man er alene. Så der skal være meget mere støtte til det, siger Sofie Carsten Nielsen.

De Radikale vil finde pengene til folkeskoleudspillet ved at åbne for øget international arbejdskraft, afskaffe boligjobordningen, afskaffe seniorjobordningen og ved at trække på råderummet.