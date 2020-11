De Radikale vil have gransket minksagen yderligere

Der er behov for at komme mere i dybden i den igangværende minksag, som foruden at have krævet millioner af mink livet, onsdag også kostede Mogens Jensen (S) posten som fødevareminister.

En advokatundersøgelse af minksagen er i hvert fald ikke nok. Det mener De Radikale, efter at en redegørelse over forløbet har vist store svigt i embedsværket i flere ministerier.

Men regeringens støtteparti vil ikke allerede nu tage stilling til, om eksempelvis en kommissionsundersøgelse er vejen frem.

Det siger grundlovsordfører og medlem af Folketingets Præsidium Jens Rohde (R).

- Forskellen på os og de andre er, at vi ikke på forhånd har draget nogle konklusioner.

- De borgerlige har eksempelvis draget en konklusion om, at de vil have en kommissionsundersøgelse, men de har også draget en konklusion allerede, at Mette Frederiksen bør gå af som statsminister, siger Rohde.

Blå blok ønsker en kommission, der kan indkalde vidner, som har pligt til at udtale sig. I en advokatundersøgelse er der kun skriftlige svar. Men de borgerlige har ikke det nødvendige flertal for en kommission.

Derfor har blå blok brug for De Radikale, da de øvrige støttepartier Enhedslisten og SF stiller sig tilfredse med en advokatundersøgelse. En sådan en vil næppe bringe nyt frem i sagen, vurderer Rohde.

SF's gruppeformand, Jacob Mark, er uenig.

- Jeg mener, at man kan komme rigtig langt med en advokatundersøgelse, siger han.

Han og SF åbner dog for, efter en advokatundersøgelse, at få lavet en parlamentarisk undersøgelse, som i øjeblikket ikke findes i Danmark.

- I en sådan en kan vi som politikere i et samarbejde sige, at hvad er det, vi gerne vil have svar på. Det handler ikke om et forløb på to måneder i øst og vest.

- Vi kan kigge på, hvem vi eksempelvis gerne vil have afhørt, og det er et bedre redskab her, men også i andre sager. Sådan gør man i andre lande.

- En undersøgelseskommission vil tage mange år, og den er også dyr, siger SF'eren.

En kommission skal ifølge blå blok undersøge, hvilket ansvar statsminister Mette Frederiksen (S) har i sagen om den manglende lovhjemmel til at aflive alle landets mink.

De Konservative har et bud på kommissorium. Det vil gruppeformand Mai Mercado fremvise for Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget torsdag.

- Alle andre undersøgelser vil være for overfladiske. Der er brug for en dommer for bordenden, siger Mercado, der synes, at De Radikale er "stemplet positivt ind i debatten".

Hun hæfter sig ved, at nogle af de samme formuleringer, der bruges i den igangværende Instrukskommission, hvor eksminister Inger Støjbergs (V) sag om adskillelse af asylpar undersøges, kan genbruges.

Rohde anbefaler et granskningsudvalg til at begynde med. Det skal lave en beretning og en vurdering af, hvorvidt der er behov for en eventuel kommissionsundersøgelse.

Altså noget, der ligger midtimellem en advokatundersøgelse og en kommissionsundersøgelse, som han formulerer det.

Rohde oplyser, at han har arbejdet på et udkast til et sådan udvalg. Det vil han præsentere for De Radikales folketingsgruppe først. Er der opbakning, vil han gå videre med det i Udvalget for Forretningsordenen.