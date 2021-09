Klimaminister Dan Jørgensen (S) kunne i december 2019 fortælle, at et bredt flertal i Folketinget var enige om en klimalov, som blandt andet indeholdt en målsætning om, at Danmark i 2030 skulle have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent set i forhold til niveauet i 1990. De Radikale vil med en ny vision lave endnu større reduktioner. (Arkivfoto)

De Radikale vil gøre Danmark klimaneutralt ti år før planlagt

Danmark kan ikke vente til 2050 med at blive klimaneutralt. Det skal ske allerede i 2040. Og allerede i 2030 skal Danmarks CO2-reduktioner være i nærheden af 80 procent.

Det er nogle af hovedbudskaberne i en vision fra De Radikale. Partiet vil sætte 25 milliarder kroner af i årene frem mod 2030 til at skabe de nødvendige forandringer.

Det siger De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, forud for partiets landsmøde i Nyborg i weekenden.

- Det er inden for rækkevidde, og vi kan nå meget længere end det, vi i forvejen havde sat os for.

- Ja, det er måske lidt en månelanding, men det lykkedes de jo også med, siger hun.

Et bredt flertal i Folketinget indgik i december 2019 en politisk aftale om, at Danmark i 2030 skulle have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent set i forhold til niveauet i 1990.

De Radikales vision med endnu større ambitioner kommer, efter at FN's klimapanel (IPCC) for nylig kom med en rapport, der tegnede et særdeles dystert billede af klimaforandringerne i fremtiden.

Blandt andet med en global temperaturstigning på i værste fald mellem 3,3 og 5,7 grader i 2100. Det skal ses i lyset af, at 196 medlemslande i FN's klimakonvention i 2015 indgik Paris-aftalen.

Aftalen handler blandt andet om, at den globale temperaturstigning skal begrænses til under to grader og helst kun 1,5 grader i 2100.

Derfor er der brug for hurtig handling og massive investeringer, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Det, vi byder ind med, er faktisk løsninger, vi kender nu,

- Det er det, der kan bringe os frem mod de 80 procent. For eksempel en elektrificering af hele vores industri, der gør, at vi kan producere 100 procent grønt i Danmark og derfor også være 100 procent grønne forbrugere, siger hun.

De Radikale vil bruge forslag fra regeringens 14 klimapartnerskaber, der dækker blandt andet energi og forsyning, fødevarefremstilling og landbrug samt bygge- og anlægssektoren.

Partiet vil bruge partnerskaberne til at komme med bud på, hvordan reduktionerne kan realiseres.

- Når vi ser ned i de forslag, de har, er vi længere end de 70 procent. Og hvis vi så leverer finansiering til det også, kan vi nå rigtig langt, siger Sofie Carsten Nielsen.

De Radikale vil bruge de 25 milliarder kroner frem mod 2030 til at investere i blandt andet skov og landbrug samt teknologier, der kan indfange CO2 fra industriens skorstene.

Sofie Carsten Nielsen erkender, at det er et stort beløb, men peger på, at Folketinget under coronakrisen har fundet 40 milliarder kroner til at betale kompensation til blandt andet virksomheder.

Hun satser desuden på, at det vil kunne påvirke politikerne på Christiansborg, at mange vælgere har bekæmpelsen af klimaproblemer øverst på dagsordenen.

- Når man kigger uden for, er folk jo klar. Det er både de unge og de ældre. De siger "bare levér rammerne".

- Det er politik, der er bagud. Og hvis der bliver skubbet nok på udefra, plejer det at blive sådan, at politikerne flytter sig, siger hun.