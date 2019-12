De Radikale vil fortsat have flyafgift

De Radikale foreslog i august at indføre en CO2-afgift på flybrændstof. Det var et af partiets "tungtvejende krav" til finansloven for næste år, som klimaordfører Ida Auken kaldte det.

- Vi ville frygtelig gerne have haft en flyafgift, men det var der så nogle af de andre partier, som ikke ville være med til, siger Ida Auken.

Konkret havde partiet foreslået at indføre en afgift, der afhænger af, hvor meget CO2 et fly udleder. For hvert ton udledt CO2 skal flyselskabet betale 250 kroner i afgift. Det skal gælde alle fly, der letter fra Danmark.

Skatteministeriet har dog tidligere vurderet, at en sådan en CO2-afgift på flybrændstof vil være i strid med EU-reglerne.

Det er den, fordi den efter ministeriets juristers vurdering er omfattet af energibeskatningsdirektivet. De Radikale mener dog godt, at man kan udforme en afgift, så den overholder direktivet.

Partiet er dog også åben for at se på andre modeller.

- Vi vil helst have en forureningsafgift, som afhænger af, hvor meget flyet forurener. Det vil sige, at man belønner de flyselskaber, der enten fylder flyet helt op, eller flyver med grønnere brændsel, siger Ida Auken.

- Men hvis vi ikke kan få det, så vil vi som minimum have en passagerafgift. Vi er villige til at gå på kompromis for at få en flyafgift, og vi har bestemt tænkt os at fortsætte den kamp længe endnu, siger hun.

I øjeblikket er der forhandlinger om en klimalov, som skal sikre, at Danmark når i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Planen er, at klimaloven skal vedtages inden jul, og at den skal følges op af klimahandlingsplaner i foråret.

Her vil De Radikale igen foreslå flyafgift, og hvis det ikke lykkes at få med i klimahandlingsplaner, så kan regeringen forvente, at det kommer på bordet igen ved finanslovsforhandlingerne for 2021.

- Det kan også være, at vi skal gå til branchen selv, hvis regeringen bliver ved med at stritte imod. Så gør vi det, siger Ida Auken.