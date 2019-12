De Radikale stritter imod rollen som støtteparti

Finanslovsforhandlingerne spidser til, men er kommet til at handle om mere end statens budget for næste år.

Støttepartiet vil ifølge analyserne vise Socialdemokratiet, at det koster, at De Radikale ikke kom med i regeringen.

Den politiske redaktør for Avisen Danmark, Thomas Funding, skriver, at det er ved at gå op for partiet, at de er blevet reduceret til et støtteparti.

- Konkret er det finanslovsforhandlingerne, der har fået tiøren til at falde hos Radikale Venstre. De har været vant til at have indflydelse på helheden, men regeringen vil kun give indrømmelser på udvalgte områder, skriver Thomas Funding i sin analyse.

- Frygten i Radikale Venstre er, at de aldrig kommer ud af rollen som støtteparti, hvis de først én gang accepterer, at det er sådan klaveret spiller.

- Derfor er de i slutfasen af forhandlingerne begyndt at gøre sig så besværlige som muligt. De forsøger at slås sig ud af rollen som almindeligt støtteparti.

På Christiansborg har der svirret rygter om, at Socialdemokratiet på et senere tidspunkt, vil invitere De Radikale med i regering. Det er rygter, som De Radikale ifølge kommentatorer har lunet sig ved.

Politisk kommentator hos Altinget Erik Holstein skriver, at slutspillet om finansloven kan vise statsminister Mette Frederiksen (S), hvor besværligt det er at holde De Radikale uden for regering.

- Her kan et vildt slagsmål om den første finanslov demonstrere, hvor besværlige De Radikale er at have uden for teltet, skriver han.

Dog vil det ødelægge statsminister Mette Frederiksens (S) strategi, hvor hun vil samarbejde med flere forskellige grupper af partier for at få sin politik igennem.

Christine Cordsen, som er DR's politiske korrespondent, siger, at de øvrige partier er ved at være trætte af De Radikales leder, Morten Østergaard, og hans mange krav, som trækker forhandlingerne i langdrag.

- Oplevelsen hos de andre partier er, at de Radikale mest af alt har behov for at vise Socialdemokratiet, at det koster, at de ikke ville have Radikale Venstre med i regering efter valget i sommer, siger hun til DR.

Efter søndagens forhandlinger mellem SF, Enhedslisten, Alternativet, De Radikale og Socialdemokratiet, virkede Morten Østergaard dog mere tilfreds.

Til gengæld var Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, knap så optimistisk. Hun mener, at diskussionerne omkring finansieringen, trækker i den "forkerte retning".

Mens forhandlingerne om næste års finanslov trækker ud, bliver forhandlingerne om en klimalov udskudt.

Det var ellers regeringens ambition, at en aftale om en klimalov allerede skulle være på plads, men forhandlingerne genoptages ifølge Ritzaus oplysninger først fredag.