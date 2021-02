De Radikale savner langsigtet corona-retning fra regeringen

Det får støttepartiet De Radikale til at opfordre regeringen til at være langt mere åbne omkring, hvad den tænker om de fortsatte restriktioner og genåbningen.

Om otte dage udløber de restriktioner, regeringen før jul indførte for at bremse smitten med covid-19. Men hverken på den korte og den lange bane har regeringen fortalt, hvad der skal ske.

- Jeg tror, der er behov for, at der bliver mere klarsyn og færre dystre udmeldinger. Vi har brug for lidt realistisk optimisme.

- Allermest fordi det stærkeste våben er danskerne sunde fornuft. Det er det, vi er kommet igennem på det sidste år.

- Vi kan allesammen godt holde ud lidt længere, hvis vi får noget sigtbarhed, siger politisk leder Sofie Carsten Nielsen.

Sidste år blev genåbningen genstand for langstrakte forhandlinger og endte med at være inddelt i fire faser, der strakte sig fra 15. april til og med oktober. Den sidste del fortabte sig, da smitten med covid-19 steg igen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har beskrevet forløbet som "Hjallerup Marked" og Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, som et "persisk tæppemarked".

Ingen partier har lyst til at gentage den proces og peger på en ekspertgruppes bud på en rækkefølge i genåbningen som et godt udgangspunkt.

- Regeringen bliver nødt til åbent at lægge frem, hvad den gør sig af tanker om genåbning baseret på den ekspertanbefaling. Et bud, vi så må behandle politisk.

- Men regeringen kan ikke råbe af Folketinget, at det gør processen til Hjallerup Marked, hvis ikke den selv lægger en plan frem, siger Sofie Carsten Nielsen og fortsætter:

- Kan befolkningen og Folketinget ikke se længere end en uge frem, så bliver usikkerheden og gætterierne store. Og allerværst så mister folk tilliden til grundlaget for de politiske beslutninger og respekten for restriktionerne.

Hos støttepartiet SF er sundhedsordfører Kirsten Normann enig i, at der er behov for mere åbenhed fra regeringen.

- Det kunne godt give mening at pege på, hvad der skal åbnes, når der bliver plads til det, siger hun.

- Vi skal fortælle, hvad vi gør, og hvilket mål vi skal nå ved at gøre det. Det er et vigtigt signal.

- Hvis restriktioner er logiske for folk, så følger de dem. Det har været enestående, som folk har været med til at gøre det, der gav mening. Men selvfølgelig også bliver trætte af det, hvis de ikke kan se meningen, siger hun.