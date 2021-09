De Radikale opgiver håb om bred klimaaftale for landbruget

De Radikale har indtil nu fokuseret på, at en klimaaftale for landbruget skulle være bredt funderet i Folketinget. Men efter at blå blok har præsenteret et fælles udspil har landbrugsordfører Zenia Stampe opgivet det.

For det blå udspil har ikke noget bindende reduktionsmål for landbruget. Og uden et sådant er en aftale ifølge De Radikale alt for langt fra, hvad der kræves for at nå Danmarks målsætninger inden for både miljø og klima.

- Vi har holdt over 60 møder og forsøgt at lave et fælles grundlag. Så vi troede, at det de ville komme med, ville være et forhandlingsoplæg. Men vi har fået et valgoplæg.

- Det havde måske været ok for et halvt år siden. Men vi sidder i de afgørende forhandlinger nu, siger hun og fortsætter:

- At komme med noget, der er så langt fra både regeringen og støttepartiernes ønsker er at smække døren i hovedet på sig selv. Jeg tror ikke, at de blå ønsker at tage ansvar og leder efter en undskyldning for at forlade forhandlingerne.