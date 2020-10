De Radikale og blå partier kræver en million grønne biler

Presset på regeringen for at sikre, at der i 2030 er en million grønne biler på de danske veje, kommer nu fra begge sider af Folketinget. Venstre, De Konservative og De Radikale er nemlig gået sammen for at føre regeringens hånd.

Det skriver Berlingske tirsdag aften. De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, uddyber:

- Det skal være billigere at vælge grønt end at vælge sort. Det er centralt for den grønne omstilling. Transporten står for en tredjedel af den samlede udledning, så vi skal tage fat.

- Ikke bare med små justeringer, som regeringen lægger op til. Det er muligt, hvis man vil prioritere det. Det viser vi nu sammen med Venstre og Konservative, at vi er, siger Sofie Carsten Nielsen.

Regeringen lagde først op til, at målsætningen skal være 500.000 grønne biler, hvilket dækker over elbiler og hybridbiler. Ifølge et notat, Ritzau har set, lægger regeringen nu op til 600.000.

- Med grønne skattelettelser og med hurtigere udbygning af ladestandere, så mener vi, at vi skal fastholde ambitionen om en million grønne biler, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Eldrup-kommissionen, der har analyseret mulighederne for at få flere grønne biler på vejene, konkluderede, at det vil koste et anseeligt milliardbeløb at nå en million grønne biler.

- Regeringen må regne på, hvad det vil koste at nå en million grønne biler. Og det kommer jo også an på, hvilke forudsætninger, man lægger ind.

- Vi siger bare, at vi er villige til det. Og at vi gerne vil sætte råderum af og lave andre finansieringstiltag. Jeg er med på, at aftalen skal favne, så vi er klar til at forhandle, siger Sofie Carsten Nielsen.

Blandt finansieringsforslagene er en effektivisering af jobcentrene og lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft.

Og så skal statens samlede indtægter fra skatter og afgifter på biler falde. Fokus har ellers tidligere været på, at statens indtægter skulle fastholdes.

- Vi bliver nødt til at sikre, at vi når i mål med den grønne omstilling. Også transportsektoren, der er en ganske stor del af den samlede udledning.

- Det skal selvfølgeligt ske på en økonomisk ansvarlig måde. Derfor skal vi også evaluere på udviklingen i 2025, siger Venstres formand.

Hos SF er klimaordfører Signe Munk noget loren ved, at en omstilling til elbiler skal finansieres med økonomisk råderum og lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft.

- Det er ærgerligt, at De Radikale forlader tanken om, at det er forureneren, der skal betale. Nu er det velfærd, penge til Arnes pension og lønpres, der betale.

- Ambitionen er jo rigtigt, men for os at se skal den nås via højere afgifter på de sorte biler og ikke ved at lave et stort hul i velfærdskassen, siger hun.