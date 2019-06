De Radikale og Konservative kan blive dobbelt så store

De Konservative går til 11 fra 6 mandater hos både DR og TV2.

Valgstedsmålingerne bliver lavet ved at spørge tusindvis af vælgere, hvor de har placeret krydset, efter at de har været forbi deres lokale valgsted.

Hvis målingerne holder, står De Radikale dermed til at blive næsten lige så store som efter valget i 2011, hvor partiet med Margrethe Vestager i spidsen kunne danne regering med Socialdemokratiet og SF.

De Radikales nuværende leder, Morten Østergaard, har i valgkampen slået fast, at partiet ønsker en ny statsminister.

Derfor vil Socialdemokratiet og Mette Frederiksen i første omgang få chancen for at danne regering, hvis der er et nyt flertal efter valget.

Samlet set står rød blok ifølge målingerne til at gå markant frem ved valget.

Partierne eksklusive Alternativet står til at få henholdsvis 90 og 91 mandater i de to målinger.

Tilbagegangen i blå blok skyldes ifølge målingerne primært Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Begge partier står til at blive mere end halveret.

De Konservative står derimod til det bedste valg siden folketingsvalget i 2007.

Gruppeformand Mette Abildgaard (K) er glad for, at De Konservative står til at gå frem.

- Det vil være helt fantastisk, det vil være den største mandatmæssige fremgang i 35 år. Selvfølgelig skal vi have vælgernes dom, men optimismen er virkelig intakt.

- Vi har kunnet se, siden vi blev en del af regeringen, at det er gået den rigtige vej, og så har det fået et lille nøk under valget. Det er den her "Pape power effekt", siger hun til TV2 News.