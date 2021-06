De Radikale klar til hurtig landbrugsaftale uden blå blok

Efter at Venstre har flaget, at partiet ikke kan se sig selv i en klimaaftale for landbruget, som forhandlingerne står nu, er De Radikale klar til at opgive at samle fløjene i Folketinget.

- Der er ingen tvivl om, at det har været vores udgangspunkt - og sådan set stadig er det - at det vil være bedst for Danmark og for dansk landbrug med et bredt forlig.

- Men når vi hører Venstre afvise et bredt forlig og tale om, at man først kan lave en aftale i efteråret, så må vi ændre vores position. Derfor opfordrer vi nu regeringen til at indkalde støttepartierne for at lave en smal, men ambitiøs aftale inden sommer, siger Zenia Stampe.

Landbruget skal grundet sin betydelige andel af Danmarks CO2-udledning spille en stor rolle, hvis målet om at opnå en reduktion på 70 procent i 2030 skal nås.

Det politiske slagsmål består i, hvor store krav man kan stille og samtidigt ikke hæmme landbruget i Danmark. For at sikre ro om erhvervet har både rød og blå blok fokuseret på, at aftalen bliver bred i Folketinget.

Venstres landbrugsordfører reagerede i torsdagens Information på et lækket notat, der viser, at der er lagt op til, at landbruget skal reducere sin kvælstofudledning med 13.100 ton.

- Vi kommer ikke til at skrive under på en aftale, hvor der står 13.100 ton kvælstofreduktion. Overhovedet ikke. Der kommer ikke nogen bred aftale. Det må blive en aftale med en af siderne. Det er der, vi er nu, siger han til Information.

Og hvis det er holdningen, så er De Radikale altså klar til at droppe holdningen om, at en aftale skal være bred.

- Vi har forsøgt at samle fløjene i flere måneder og over 40 forhandlingsmøder. Vi har forsøgt at bygge bro, men vi oplever ikke, at modparten (Venstre red.) gør det samme.

- Det er vigtigere for os at få et ambitiøst forlig for kimaet, end det er at få et bredt forlig eller vente meget længe uden at vide, hvordan det ender, siger Zenia Stampe.