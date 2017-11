De Radikale breder sig fra storbyerne til landet

- Først og fremmest så glæder jeg mig over, at det på tværs af landet i højere grad er lykkes, at få radikale til at stemme radikalt ved lokalvalgene.

- Vi kan se, at vi nu kommer ind i en lang række kommuner langt fra de største byer i Danmark. Jeg oplever det lidt, som om vi er ved at generobre nogle af de dele af landet, som har været uden for radikale rækkevidde, siger Morten Østergaard.

Han fremhæver særligt, at De Radikale går frem på Fyn og i Vestjylland.

Spørgsmål: Hvorfor får I den fremgang nu?

- Vi har lagt os i selen, og vi har haft dygtige lokale folk. Vi har haft udspil om et Danmark uden kanter, altså uddannelse i hele landet. Vi har understøttet erhvervslivet med en erhvervspakke.

- Derfor kan man sige, at den melding, vi modtog ved Folketingsvalget om, at vi skal være mere til stede uden for de store byer, er modtaget. Og den er omsat til handling, siger Morten Østergaard.

Spørgsmål: Hvad betyder det for partiet, at I får fat uden for de store byer?

- Det er helt afgørende for os, at vi er et landsdækkende og stærkt kommunalt parti. Og hånden på hjertet, så frygtede vi, at det ville være vanskeligt at klare os lige så godt som ved sidste valg.

- Nu ser det så ud til, at vi bliver repræsenteret i væsentligt flere kommuner. Der kniber jeg mig selv i armen.

- Jeg må indrømme, at jeg synes, vi var meget optimistiske med målsætningen om at holde fast i det, vi havde.

Spørgsmål: Bryllupssagen fyldte meget i valgkampen. Hvorfor har det ikke påvirket vælgerne?

- Vi fik håndteret sagen, inden valgkampen for alvor gik løs. Og så tror jeg, at vælgerne heldigvis godt kan se igennem fnidder og forholde sig til det politiske indhold. Der er vi for første gang gået til valg på en fælles dagsorden, nemlig børn og unge og uddannelse.

- Det er et tema, som betyder mindst ligeså meget i de enkelte byer, som det gør på landsplan. Det tilskriver jeg en stor del af succesen, siger Morten Østergaard.