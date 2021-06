De Radikale: Vi har et medansvar for hjemsendelser til Syrien

- Vi stemte for de regler, der nu gør det muligt at sende syriske flygtninge på udrejsecenter.

- Radikale Venstre vil gøre, hvad vi kan for at stoppe udvisningerne af syriske flygtninge. Loven, som gør det muligt, må laves om. Krigsflygtninge skal ikke kunne sendes tilbage til deres hjemland, før der er stabile forhold i landet, siger Sofie Carsten Nielsen.

De Radikale vil samtidig give udlændinge øget adgang til at blive i Danmark, hvis de går i gang med en uddannelse.

- Den regel, der giver udlændinge, som har arbejdet i Danmark i to år, mulighed for at blive, skal udvides, så den også gælder flygtninge, der har været i uddannelse i mindst to år.

- Og så skal syrere, der mister deres opholdstilladelse ikke på udrejsecenter, når der ingen verdens udsigt er til udsendelse, siger Sofie Carsten Nielsen.

Debatten er blusset op, efter at Flygtningenævnet har vurderet, at dele af Syrien nu er tilstrækkeligt sikkert til, at syrere med midlertidig opholdstilladelse i Danmark kan vende hjem.

Udlændinge- og integrationsminister Matias Tesfaye (S) understreger, at der er tale om en vurdering fra et uafhængigt nævn, at han derfor ikke vil blande sig i indstillingen.

Den danske tilgang kan har udløst kritik fra menneskerettighedsorganisationer, der frygter, at andre EU-lande vil følge det danske eksempel.

Selv om der er et bredt flertal bag hjemsendelsespolitikken, så er det muligt at få lavet beslutningen om, mener Sofie Carsten Nielsen.

- Politiske modstandere og kommentatorer råber mig ind i hovedet: "Du har ikke flertal." Og "otte ud af ti støtter en stram udlændingepolitik." Og det er sikkert rigtigt. Men tænk, hvis vi sammen kunne lave det om, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun peger på, at det er lykkes regeringens støttepartier at få aflyst placeringen af udrejsecentret for blandt andre udvisningsdømte kriminelle på øen Lindholm. De ser nu ud til at skulle blive på Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland.

Støttepartierne har også presset regeringen til at tage mødre, der har støttet Islamisk Stat og deres børn til Danmark. Samt fået flyttet børnefamilier, der har fået afvist deres asylsag ud af udrejsecentret Sjælsmark.

- Vi har gjort det før venner. Jeg tror på, at vi kan gøre det igen, siger Sofie Carsten Nielsen i talen på Ollerup Efterskole ved Svendborg.